Vento forte, oggi e domani soprelevata chiusa a moto e furgoni, cimiteri e parchi off limits

Genova. A seguito dell’avviso di burrasca forte diramato da Arpal, entrano in vigore dalle ore 15:00 di oggi lunedì 25 Marzo, le ordinanze n. 09/2016 e n. 60/2016, che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità: Divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”; Chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali; Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

La protezione civile ai cittadini raccomanda l’osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione.

Assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori); evitare per quanto possibile di transitare, e non posizionarsi sotto alberi, oggetti sospesi o esposti al vento; se si è alla guida di un veicolo, moderare la velocità, le uscite dalle gallerie e i viadotti sono particolarmente insidiosi per veicoli telonati o furgonati e veicoli a due ruote.