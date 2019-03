Ecco la situazione secondo le previsioni di Limet, il centro meteo della Liguria: Correnti umide di matrice atlantica determineranno nubi basse sulle nostra regione alternate a qualche schiarita fino alla giornata di domenica; poche le piogge associate. Lunedi deciso miglioramento e rotazione del vento da nord

Previsioni valide per: sabato 9 marzo 2019

Cielo e Fenomeni: Su Savonese di Levante, Genovese, Tigullio, Spezzino e rispettivo entroterra presenza di nubi basse, più serrate tra il Tigullio orientale e lo Spezzino dove non si esclude qualche pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Su Savonese di ponente, Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani in genere presenza di nubi alte anche spesse nel corso della giornata con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato, senza piogge.

Venti: Moderati da sud-est sul settore centro-orientale della regione, da sud-ovest al largo, deboli variabili ad ovest di Capo Noli. Mari: Nuovo aumento del moto ondoso fino a mare molto mosso. Temperature: Pressoché stazionarie o in lieve calo le massime.

Previsioni valide per: domenica 10 marzo 2019

Avvisi: Venti sostenuti da sud-ovest al largo

Cielo e Fenomeni: Ancora nubi basse anche serrate sul settore centro-orientale della regione. Non si escludono deboli piogge o pioviggini su Tigullio, Spezzino e rispettivo entroterra nella prima parte della giornata. A ponente velature anche dense e nubi basse lungo le coste del Savonese, senza piogge.

Venti: Sostenuti da sud-ovest al largo, moderati da sud-est sotto costa sul settore centro-orientale regionale. Deboli variabili a ponente salvo rinforzi da ovest sull’Imperiese. Mari: Molto mosso, localmente agitato. Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per: lunedì 11 marzo 2019

Avvisi: Forte vento da nord su tutta la regione.

Cielo e Fenomeni: Ultime nubi sulle coste al mattino, poi bel tempo ovunque. Vento forte da nord, temperature in calo