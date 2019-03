Casa della Salute Valpolcevera, trasferimento ad Asl dell’ex Trucco. Viale: “I soldi ci sono, a breve piano di fattibilità terminato”

Genova. Un piccolo passo per l’umanità, un grande passo per la Valpolcevera. In questi giorni si stanno completando le procedure per il passaggio di proprietà dell’Ex Trucco da Città Metropolitana all’Asl. “E stiamo ultimando il piano di fattibilità”.

A dichiararlo a Genova24 l’assessore Viale, che ha ricordato il percorso da seguito a quanto richiesto dal territorio. “Il percorso è stato affidato all’Asl3 – sottolinea l’assessore – che sta lavorando con Città Metropolitana visto che l’immobile scelto ex Trucco appartiene a Città Metropolitana”.

Le tempistiche però non sono ancora ‘quantificabili’: “Abbiamo risolto il problema delle risorse, grazie ai 22 milioni in più del riparto sanità – conclude Viale – e a brevi saremo pronti con il piano di fattibilità”.