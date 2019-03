Orero. Spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze ieri sera in Val Fontanabuona. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, con la squadra di Chiavari, per un’auto che si è ribaltata mentre percorreva la statale nella zona di Pian Dei Ratti, a Orero.

La persona alla guida, un giovane, è riuscito a uscire da solo ed è stato soccorso da 118 e automedica. Oltre lo shock, non aveva gravi ferite ed è stato portato in ospedale a Lavagna in codice verde.

Foto 3 di 3





I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con le forze di polizia per capire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa circa un’ora.