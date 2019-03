Un viaggio di sei ore da 45 metri a terra, giù anche la quinta trave di ponte Morandi

Genova. Ha toccato terra alle 15e29 di oggi pomeriggio, dopo quasi sei ore esatte di discesa, la quinta trave tampone di Ponte Morandi smontata nella parte ovest del cantiere. La discesa, gestita con gli strand jack, i potenti pistoni idraulici in grado di sopportare grandi pesi, era iniziata questa mattina alle 9.30 circa, e ieri sera alle 21 era partito il taglio dell’impalcato. L’operazione è stata ultimata con un paio di giorni di ritardo sul cronoprogramma, a causa sia del vento sia della visita, ieri in cantiere, della Dia e di altre forze dell’ordine.

Corso Perrone, una delle tre strade che collegano attualmente il centro città con la Valpolcevera resterà chiusa poiché serviranno alcune ore per mettere in sicurezza l’area. In futuro ne sarà necessaria ancora la chiusura, quando sarà calata la trave tra il secondo e il terzo pilone.

Anche le operazioni di oggi si sono svolte tenendo conto delle nuove disposizioni legate alla prevenzione da rischio amianto, con l’uso di acqua per abbattere le polveri e di teloni per raccogliere il liquido potenzialmente contaminato.