Un incontro sulla violenza sulle donne e prove pratiche di autodifesa all’Aquilone di Bolzaneto

Genova. La Festa della Donna al Centro Commerciale L’Aquilone prosegue anche il giorno dopo. Sabato 9 marzo dalle ore 15 si terrà infatti la conferenza/dibattito “La forza oltre l’apparenza”. Interverranno tra gli altri: Stefania Bavoso, docente nazionale MGA (Metodo Globale Autodifesa), Nadia Porfido, psicologa, Andrea Giannichedda, criminologo/filosofo e Michele Ispodamia, avvocato.

Durante la conferenza verranno affrontati tutti gli aspetti della violenza sulle donne, da quella domestica allo stalking, fornendo consigli su come comportarsi nella gestione di questi episodi e su come evitare di incorrere in conseguenze legali per eccesso di difesa.

Alle ore 16.30 al Centro Commerciale del circuito Coop Liguria prove pratiche di legittima difesa personale: verranno presentate alcune tecniche base di difesa personale con la possibilità di partecipazione per le donne presenti nel pubblico.