Ultra del Turchino, domenica al via la 50 km in notturna da Ovada a Voltri

Genova. Dopo il successo dell’edizione inaugurale dell’anno scorso, si rinnova l’appuntamento con l’Ultra del Turchino, corsa non competitiva notturna di 50 chilometri sulla strada tra Ovada e Voltri previo giro di 12,5 chilometri nel centro della città dell’Alto Monferrato. Una corsa non certo per tutti: oltre al chilometraggio gli atleti dovranno affrontare oltre 700 i metri di dislivello per ‘svalicare’ il Turchino, il tutto unito al fascino ma anche alle maggiori difficoltà di una corsa in notturna.

L’organizzazione a cura dell’associazione sportiva Impossible Target ha fissato in 9 ore il tempo massimo per la gara, con ristori ogni 5 chilometri e colazione a Voltri all’arrivo con focaccia, vino bianco e caffé.

Se la lunghezza del percorso e la scelta della notturna la rendono una gara piuttosto di nicchia, dalla prima alle seconda edizione gli iscritti sono raddoppiati: “dai 70 dello scorso anno – spiega Giacomo Lopopolo, presidente di Impossibile Target – oggi, le iscrizioni si sono chiuse a 140”. La partenza scatta alla mezzanotte di domenica 24 marzo

La manifestazione, a seguito della proficua collaborazione dello scorso anno tra il Comune di Genova e l’Asd Impossible Target, ha voluto coinvolgere sempre più il territorio genovese, andando a creare sinergie con il tessuto commerciale locale (attraverso il Civ di Voltri Ascom-Confcommercio) e a valorizzare le attrattività turistiche della zona.

“Sono particolarmente contenta del coinvolgimento del Civ di Voltri, per il tramite di Confcommercio, anche a questa edizione di una maratona così particolare e così attesa dagli appassionati – dichiara l’assessore al commercio e turismo Paola Bordilli –. Abbiamo voluto organizzare iniziative per rendere più accogliente l’arrivo dei partecipanti e far conoscere loro le peculiarità locali e i luoghi dando così uno spunto e uno stimolo ai molti partecipanti da fuori Genova per farli tornare in visita nella nostra città. Altresì un ringraziamento al Tennis Club di Voltri che dalle 3 di notte metterà a disposizione degli atleti i proprio servizi, affinché trovino un primo posto di accoglienza al termine della competizione e i negozi che hanno garantito la consegna dei pettorali ai partecipanti”.

Altrettanto soddisfatto è il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone: “Il Ponente genovese è ancora una volta protagonista di un’importante manifestazione sportiva. Il fatto che sia stata riconfermata rappresenta un segnale positivo e conferma il buon lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti in questo progetto”.