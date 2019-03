Uffici corso Torino, lavori restyling e trasloco Municipio VIII già operativi nel 2019

Genova. I cantieri per la riqualificazione degli uffici comunali di corso Torino, unitamente al trasferimento nello stesso stabile della sede del Municipio VIII, partiranno entro il 2019, e potrebbero durare tre anni.

A dirlo l’assessore Fanghella, in risposta ad un’interrogazione portata in aula dalla consigliera Marta Brusoni, Vince Genova, che ha chiesto la tempistica prevista dall’Amministrazione per i necessari lavori di restauro.

“Nel piano triennale sono indicati i lavori di adeguamento per il trasferimento del Municipio Medio Levante, che cubano per 2 milioni e 800mila euro e saranno suddivisi sui tre anni – ha risposto l’assessore Fanghella – Recentemente la Regione Liguria, attraverso il Fondo Strategico, ci ha comunicato che potrebbe stanziare questi fondi, in modo che si possa partire prima dei tempi da noi preventivati, e cioè già nel 2019”.