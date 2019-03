Tre vittorie Basket Pegli nel fine settimana

Genova. Weekend snello quello appena concluso in casa Basket Pegli, tra turni di riposo e attesa per l’inizio delle seconde fasi, sono state poco le formazioni bluarancio che hanno calcato il parquet.

I primi a scendere in campo sono stati gli Under 13 che si sono arresi in trasferta contro il My Basket, la formazione biancoblu rivendica così la sconfitta dell’andata. Convincente affermazione, invece, per l’Under 15 (nella foto) che strapazza Cogoleto in una gara dall’alto ritmo che termina col punteggio di 87-48.

Domenica mattina, in campo gli Under 14 che hanno la meglio sul Loano, confermando così il risultato ottenuto nel girone d’andata; partita equilibrata e sempre in bilico fino alla sirena finale dove il tabellone segnava 69-64 per la formazione di casa.

Tra sabato e domenica, infine, i 2007 sono scesi ben due volte. La prima nel loro campionato Esordienti, vincendo 61-22 contro Ovada; la seconda nel campionato Under 13, dove i giovani cestisti si sono arresi per 76-61 al Basket Sestri concedendo tanto nei primi due quarti ed iniziando concretamente a giocare solo nel terzo periodo.

Oggi importante appuntamento al Palafigoi per la gara di Under 18 Eccellenza, nella quale i genovesi ospiteranno il Magic Oleggio.