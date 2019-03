Trasporto pubblico, da lunedì novità alle linee Amt in Valbisagno

Genova. partire da lunedì 1° aprile, in accordo con l’Amministrazione Comunale, cambierà la configurazione di alcune linee bus in Valbisagno. La revisione dell’attuale assetto di rete è stata realizzata a valle di un percorso, guidato dall’Amministrazione, di confronto con il Municipio Media Valbisagno e numerosi residenti.

Questa la novità in vigore da lunedì 1° aprile: la linea 14 prolungherà il percorso fino a Prato includendo il servizio dell’attuale linea 13/ e sarà in servizio tutto il giorno dal lunedì al venerdì. Al sabato sarà attiva la linea 14/ sul percorso Molassana – Brignole.

La linea 13 resterà invariata, così come il servizio notturno N1 (Pontedecimo – Prato).

“Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini confrontandoci con il territorio – dichiara Stefano Balleari, Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità – La richiesta di aumentare il servizio nella tratta tra Prato e Molassana si traduce in questo provvedimento che, elaborando l’iniziale idea di un servizio navetta, lo integra nel programma del servizio ordinario. Sono particolarmente contento della soluzione trovata che al di là di risolvere un problema concreto della Valbisagno, testimonia l’impegno di questa amministrazione nel rilevare e risolvere i problemi percepiti dalla cittadinanza”.

Di seguito il dettaglio dei percorsi delle linee 14 e 14/.

Linea 14

Direzione Prato: Stazione Brignole (capolinea viale Thaon di Revel), piazza Verdi, via Canevari, via Moresco, via Monnet, via Bobbio, via Piacenza, via Emilia, via Molassana, via Struppa, Prato (capolinea piazzale Brigata Volante Severino). Direzione Brignole: Prato (capolinea piazzale Brigata Volante Severino), via Struppa, via Molassana, via Piacenza, via Bobbio, via Canevari, Stazione Brignole (capolinea viale Thaon di Revel).

Linea 14/

Direzione Molassana: Stazione Brignole (capolinea viale Thaon di Revel), piazza Verdi, via Canevari, via Moresco, via Monnet, via Bobbio, via Piacenza, via Emilia, via Molassana, Molassana (capolinea largo Boccardo). Direzione Brignole: Molassana (capolinea largo Boccardo), via Molassana, via Piacenza, via Bobbio, via Canevari, Stazione Brignole (capolinea viale Thaon di Revel).