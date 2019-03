Genova. Vittoria numero sette per il CDM futsal Genova nel campionato di Serie A2. In Sardegna la squadra di mister Lombardo ha vinto per 7-2 contro il Futsal Ossi, fanalino di coda del campionato.

In rete sono finiti in rete Andrea Lombardo, Andrea Ortisi, Leandrinho, Inì, Joao Paulo Mazzariol, il portiere Yuri Pozzo e Simone Foti. Debutto tra i pali per Davide Vignolo, terzo portiere della squadra.

“Affrontavamo la squadra ultima in classifica, ma la partita è stata complicata – ha commentato il tecnico del CDM Futsal Genova attraverso la pagina Facebook della società – I ragazzi sapevano cosa dovevano fare e ci sono riusciti. Abbiamo incontrato qualche difficoltà in più, perché non siamo riusciti a sbloccare subito il match ma, come detto alla vigilia e lo ripeto adesso, l’importante era vincere e ci siamo riusciti”.

I tre punti raccolti in Sardegna spingono in alto i genovesi. Il CDM raggiunge Milano, che ha pareggiato con il Carré Chiuppano, e distano solo una lunghezza dal sesto posto del Villorba. La corsa per la salvezza prosegue nel migliore dei modi.