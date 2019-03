Traffico, via Albareto torna a doppio senso di marcia: tra oggi e domani i lavori di ripristino della viabilità

Genova. Si torna all’antico sul nodo di Sestri Ponente, tra via Albareto e via Hermada, per mesi – dopo il crollo di ponte Morandi – punto nevralgico del traffico cittadino. Oggi sono iniziati da parte di Aster i lavori di sincronizzazione dei semafori nella zona e da domani avverrà il ripristino della viabilità.

Cosa cambia. Torna il doppio senso di marcia in via Albareto, dove erano state realizzate quattro corsie tutte in direzione del centro. Tornerà anche la rotonda. La viabilità torna direzione mare/monte in via Buccari. Torna attivo il semaforo davanti alla zona commerciale e tornano disponibili i parcheggi di via Hermada.

Se tutto andrà bene entro giovedì sarà ultimata gran parte dei lavori di tracciatura e di posizionamento della segnaletica.

Altro discorso per l’asse Siffredi, Giotto, Manara dove il ripristino della viabilità sarà effettuato dopo la fine dei lavori sul ponte Giotto. I cantieri dovrebbero chiudersi entro la fine del mese.