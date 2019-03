Genova. Corso Perrone chiusa, da questa mattina alle 7.15, da via Perini fino a via Borzoli per permettere i lavori sulla quinta trave gerber sul lato Ovest di ponte Morandi. La conferma arriva, come sempre, attraverso il canale Telegram della Protezione Civile e prevede l’interruzione del traffico nonostante i lavori, a causa del vento, siano stati ritardati di un giorno.

Le ditte che si occupano della demolizione, infatti, hanno previsto di operare al taglio della trave nella giornata di lunedì mentre la discesa a terra avverrà il giorno seguente, martedì 26 marzo. In queste ore, però, prosegue l’attività propedeutica alla demolizione e, per questo motivo, la decisione di vietare, comunque, la viabilità.

di 4 Galleria fotografica Corso Perrone trave Gerber







Una situazione non semplice, attorno al nodo del Ponente visto che, in contemporanea, proseguono i lavori di completamento del lotto 10, che collega il casello di Genova Aeroporto a Via Guido Rossa.

La rampa che porta al casello autostradale è chiusa da venerdì notte e, secondo le previsioni, resterà interdetta fino alle ore 9.30 di martedì 26 marzo. Un ultimo sforzo per i residenti del Ponente che, dopo questa tranche di lavori, potranno avere l’opera completata con un anticipo di circa 2 mesi sulla tabella di marcia.