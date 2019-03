Torna l’ora legale: a fine mese lancette avanti di un’ora

Ci siamo quasi, tra una settimana torna in Italia l’ora legale. A fine marzo tutti pronti a spostare le lancette dell’orologio: il cambio avverrà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019.

Anche se ormai tutti gli smartphone e gli orologi digitali di ultima generazione ci pensano da soli, le lancette dell’orologio andranno spostate avanti di un’ora, dalle 02.00 alle 03.00.

Si dorme un’ora di meno, cosa che in primavera crea sempre qualche apprensione ma si acquista un’ora di luce la sera con conseguenza risparmio dell’energia elettrica e anche influenze positive sull’umore visto che chi esce dal lavoro alle 18 potrà godere di almeno un’ora e mezza di luce di in più in crescendo fino all’equinozio di giugno