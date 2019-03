Tav Torino Lione, Toti rilancia il referendum: “Consultare i cittadini del nord”

Genova. Un referendum che coinvolga i cittadini del nord Italia per decidere sulla Tav. L’idea è stata lanciata, a margine del convegno sulle infrastrutture, in corso a Genova, dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, organizzato da Confindustria, alla presenza del presidente, Vincenzo Boccia.

“Spero si trovi un accordo ragionevole per il bene del paese – ha spiegato commentando il vertice di governo, in corso a Roma – ma se servisse consultare i cittadini con un referendum nel Nord Italia, sarei disposto a farlo così come hanno detto tutti gli amici governatori, di tutti i colori politici, nel nord del Paese”. Il governo, infatti, dovrebbe prendere una decisione definitiva sul via libera ai bandi Telt per la prosecuzione dei cantieri per l’alta velocità ferroviaria sulla linea Torino-Lione.

Il governatore, tuttavia, si augura che “non sia necessario spendere tanti soldi dei cittadini italiani per una decisione presa da tanto tempo, su cui abbiamo già investito tanto e che è diventata il simbolo della necessità di modernizzare il Paese. “Se qualcuno oggi volesse fermarla conclude Toti – sarebbe antistorico anche nei confronti dei propri elettori”.