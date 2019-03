Taglio del nastro a Teglia per il nuovo spazio sociale nell’ex area abbandonata di villa Rosa

Genova. In meno di un anno ha preso forma ed è prossimo all’inaugurazione il nuovo centro polifunzionale a Teglia, in Valpolcevera. Una struttura leggera coperta e un piccolo edificio per le associazioni, circondati da una pista per le biciclette o il pattinaggio e spazi verdi. Tutto dove fino a qualche mese fa c’era una distesa di asfalto rovinato, sterpaglie e immondizia. E dove adesso c’è, anche, un nuovo supermercato.

Sì perché la realizzazione del nuovo spazio polivalente è legata a doppia corda allo sbarco di Eurospin nel quartiere. Un’altra struttura di vendita in una zona come Teglia, con i negozi di vicinato ormai ridotti a poche unità, era stata osteggiata da parte della popolazione, ma caldeggiata da altri cittadini, proprio perché gli oneri di urbanizzazione avrebbero potuto determinare qualcosa di buono.

A fianco del nuovo market (che si somma alla Coop, all’In’s e al Gulliver nel giro di una distanza di meno di un chilometro), questo giovedì 28 marzo, vengono inaugurati la piazza coperta, che potrà servire per organizzare manifestazioni, mercatini a km0 o per far svolgere attività fisica ai ragazzi delle vicine scuole, poi la casetta delle associazioni (un edificio a un piano dotato di servizi che potrà essere una buona base per le attività dei cittadini) e la pista ciclabile (o pattinabile) e l’area verde, per ora appena abbozzata.