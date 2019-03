Genova. Grave incidente stradale questa mattina in via Struppa, in Val Bisagno. Un’utilitaria guidata da una pensionata ha investito un uomo di 88 anni.

Il pedone avrebbe attraversato fuori dalle strisce ma a fare luce sulla dinamica ci penserà la sezione infortunistica della polizia locale.

L’anziano è stato trasportato in ospedale al San Martino in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.