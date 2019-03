Sottoripa, ancora spaccio: pusher “beccato” mentre nasconde hashish in saracinesca

Genova.Nella giornata di ieri, la polizia ha arrestato in centro storico un uomo di 32 anni, di origine marocchina, ‘pizzicato’ mentre nascondeva alcuni grammi di droga.

E’ successo in via Sottoripa: gli agenti hanno visto l’uomo mentre occultava un pacchetto di sigarette in via di Sottoripa, nei pressi di una saracinesca momentaneamente chiusa.

Quando si è riavvicinato per recuperare l’oggetto, lo straniero è stato sottoposto a controllo dai poliziotti, che verificato il contenuto dell’involucro, hanno rinvenuto numerose barrette di hashish già pronte per la vendita al dettaglio.

A nulla è valso il tentativo di fuga dell’uomo, che è stato bloccato e tratto in arresto dopo un breve inseguimento nei caruggi, mentre tentava di nascondersi in un piccolo esercizio commerciale.