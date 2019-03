Riparte subito la stagione del Sori Pool Beach che dopo il pareggio con Como di sette giorni fa, ritrova la vittoria contro un determinato Brescia in una gara che si mette subito bene per le liguri che vanno sul 2-0 subito, poi le bresciane reagiscono e si rifanno sotto fino al 3-2, ma Sori trova due reti pesanti che consentono alle padrone di casa di mettere sulla giusta strada la partita.

Lombarde che cercano di rientrare in partita accorciando le distanze nel secondo periodo che si chiude sul 6-4. Tuttavia è decisivo il terzo periodo perché Sori scappa via fino al 9-5 e nell’ultimo periodo contiene alla grande ribattendo ogni tentativo bresciano di rientrare in gara. Sori vince 13-9 e si conferma terza forza del torneo, in attesa degli scontri diretti.

Intanto la Locatelli prosegue il suo campionato votato all’esperienza come obbiettivo primario. Con Trieste lo scontro è impari, ma le giovani lontre si battono con personalità contro la capolista che comunque prende subito il controllo della partita e progressivamente scava il solco con il parziale comunque aperto fino a metà gara che vede le squadre andare al riposo sul 2-5. A piegare le resistenze genovesi sono i due gol del terzo periodo che lanciano sul +5 le giuliane che amministrano poi e vincono confermandosi in vetta. Ottimi segnali, però per le lontre che possono ancora muovere in modo significativo la classifica.