“Sogni Comuni. Viaggio nelle amministrazioni virtuose”, proiezione e dibattito al cinema Cappuccini

Genova. Si terrà il prossimo 3 aprile alle ore 21 presso il Cinema Cappuccini a Genova la proiezione del docufilm prodotto dall’Associazione Comuni Virtuosi “Sogni Comuni. Viaggio nelle amministrazioni virtuose”.

Il film è stato realizzato dal regista Alessandro Scillitani insieme al giornalista e scrittore Paolo Rumiz. È la storia di un viaggio, un viaggio attraverso l’Italia. Alla ricerca di sindaci e cittadini capaci di futuro. C’è il piccolo Comune che come Davide contro Golia si è battuto a difesa di un pezzo di terra e quello che ha liberato il letto di un fiume che era stato intrappolato per far spazio ai capannoni. C’è il Comune che è un’eccellenza europea nel campo del riciclo dei rifiuti e chi ha puntato tutto sull’integrazione tra culture diverse. C’è il Comune che ha creato un’economia slow basata sul biologico e chi vive di cultura.

Il film racconta le storie in modo autentico, cercando di mettere in luce le buone pratiche ma soprattutto le persone che le portano avanti, tracciando la via di un’Italia poco raccontata, che difficilmente fa notizia. È un viaggio intorno ad alcune parole e concetti importanti: sostenibilità, accoglienza, integrazione, cultura, legalità. 12 sono le comunità che da Nord a Sud del Paese vengono prese a modello e raccontare nel film.

Al termine della proiezione (54 minuti) seguirà un breve dibattito per raccontare le motivazioni che hanno spinto la rete dei Comuni virtuosi a produrre il film, con la presenza del coordinatore nazionale di Comuni Virtuosi Marco Boschini. Sarà inoltre presente in sala Andrea Sbarbaro, fondatore di Cittadini Sostenibili, che parlerà di economia circolare e progetti concreti per la città.