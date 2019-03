Genova. In occasione della manifestazione cinofila Peglibau, i vigili del fuoco hanno partecipato all’evento con il nucleo sommozzatori, i soccorritori acquatici e, logicamente, i cinofili.

Durante la manifestazione hanno simulato dei soccorsi a mare utilizzando la moto d’acqua e il gommone con il prezioso aiuto del cane.

Foto 2 di 2



Questo animale, viene per lo più utilizzato dai Vigili del Fuoco per la ricerca di persona in ambiente impervio, ma le loro abilità si sono espresse positivamente anche nel contesto marino.