Sicurezza, cestini e arredi urbani ‘blindati’ per l’arrivo del premier Conte

Genova. Nelle prossime ore il primo ministro Conte sarà a Genova per partecipare come ospite al Festival di Limes, a Palazzo Ducale.

Per questo motivo in buona parte del centro storico, soprattutto nelle zone limitrofe a Piazza Matteotti e De Ferrari, sono stati installate le ‘blindature’ per i cestini della spazzatura e tombini.

La pratica, in realtà, è abbastanza di default per l’arrivo in città di autorità di tal calibro, come i vertici dello stato sono. Dopo il convegno a Palazzo Ducale, il premier si sposterà insieme al sindaco Marco Bucci verso la zona rossa, dove incontrerà i cittadini.