Genova. Saranno una settantina i nuovi impianti di video sorveglianza che saranno installati nelle prossime settimane nelle strade di Genova. Aster è già al lavoro.

Prende vita, quindi, il progetto più volte annunciato dalla giunta per potenziare il servizio di controllo di determinate aree, spesso divenute oggetto di abbandono di rifiuti ingombranti e discariche abusive.

Foto 2 di 2



Oggi sono stati attivati i prima apparecchi a Pra’ e Multedo, rispettivamente in via Novella e via delle Ripe, per anni in balia dell’inciviltà di chi le aveva scambiate per isole ecologiche. Nei prossimi giorni i tecnici di Aster continueranno il lavoro di predisposizione della nuova rete di telecamere.