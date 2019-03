Si rompe grosso tubo alla Foce, quartiere senz’acqua

Genova. Un grosso tubo di 25 cm di diametro si è rotto questa mattina in via Nizza, nel quartiere della Foce.

Per evitare grosse perdite, i tecnici di Iren Acqua hanno dovuto interrompere l’erogazione in un’area molto vasta.

Secondo quanto comunicato dalla società che gestisce gli impianti, intorno alla metà della mattinata l’acqua tornerà in gran parte delle case che attualmente sono a secco.

Per i palazzi in via Nizza invece occorrerà attendere almeno il primo pomeriggio, quando i tecnici avranno riparato il tubo rotto.