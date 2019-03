Sestri: ripristinato doppio senso in via Albareto

Genova. Ripristinata la variazione di senso di marcia in via Albareto dopo le modifiche apportate post crollo del Ponte Morandi. Questa mattina, intorno alle 10.15, è stata riaperta la carreggiata lato monte a coloro che da Levante si dirigono verso Ponente.

Anche via Buccari (dove ci sono Unieuro e Toys) è stata riaperta con il semaforo a regolare l’immissione delle auto.

Chi proviene da via Hermada ed è diretto a Levante, dovrà fare particolare attenzione a non imboccare via Albareto contromano.

Torna in funzione anche la rotonda (ristretta rispetto all’origine) tra via Albareto e via Siffredi.

Con queste variazioni sono stati anche ripristinati tutti gli impianti semaforici che erano stati spenti per far fluire meglio il traffico.

Ripristinati anche i parcheggi in via Hermada, mentre la viabilità di via Siffredi, via Giotto e via Manara sarà ripristinata al termine dei lavori sul ponte di via Giotto.

In mattinata, complice anche la pioggia, il traffico era comunque particolarmente sostenuto. Occorrerà attendere un paio di giorni per effettuare una verifica della nuova viabilità sestrese, che si spera possa beneficiare presto del raddoppio del lotto 10.