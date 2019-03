Sestri Ponete, sostituiti cipressi abbattuti dalla tempesta di ottobre. L’intervento di Aster

Genova. Anche se con la primavera alle porte è facile dimenticare il burtto tempo delle stagioni appena passate, Genova si sta ancora leccando le ferite della straordinaria giornata di bufera dello scorso 29 e 30 ottobre.

Sono ancora molti i parchi che portano i segni del passaggio del vento, con decine di piante sradicate e ancora presenti in loco, in attesa di rimozione e sostituzione.

Ma il lavoro è in atto: ASTer ha messo a dimora nuove piante di cipresso in villa Rossi a Sestri Ponente in sostituzione di alcune sdradicate a seguito della tempesta. Un piccolo grande passo