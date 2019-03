Sestri Ponente, stanotte si monta la nuova passerella tra la stazione e l’aeroporto: stop ai treni

Genova. Oltre alla chiusura di via Siffredi per il lotto 10, questa notte ci sarà una sospensione anche alla circolazione ferroviaria – tra Sampierdarena e Voltri – ma per un altro, atteso, cantiere. Nella notte sarà varata la nuova passerella pedonale che scavalcherà i binari e collegherà la stazione di Sestri Ponente con la zona dell’aeroporto.

Per consentire le attività di posizionamento della struttura metallica lunga 60 metri, già assemblata, dalle 23 di sabato 2 alle 7 di domenica 3 marzo, sarà sospesa la circolazione dei treni regionali, che saranno sostituiti con bus sostitutivo nel tratto interrotto.

La nuova passerella pedonale consentirà l’abbattimento delle barriere architettoniche e una migliore connessione dell’aeroporto di Genova tramite la ferrovia con l’accesso ai due lati della stazione di Sestri Ponente Aeroporto e al nuovo punto di fermata Amt dei bus navetta per l’aeroporto.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane con la finitura dell’opera, l’installazione dell’illuminazione a led, l’installazione e attivazione degli ascensori. L’investimento da parte di di Rete Ferroviaria Italiana è 2,8 milioni di euro e si inserisce negli interventi attivati subito dopo il crollo di ponte Morandi per migliorare i collegamenti da e per Genova.