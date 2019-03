Sestri ponente, ecco la nuova passerella sopra la stazione

Genova. Un fine settimana piuttosto importante per il ponente genovese che sta vivendo sì alcuni disagi per la chiusura di via Siffredi (fino a domattina) a causa dei lavori per il lotto 10 e lo stop ai treni di questa notteper il posizionamento della nuova passerella sopra la stazione di Sestri, ma che dopo i disagi dovrebbe ottenere vantaggi da questi cantieri.

La nuova passerella pedonale, posizionata stanotte (come si vede dalle foto e dal video pubblicati dall’assessore al Territorio del municipio medio ponente Massimo Romeo) consentirà l’abbattimento delle barriere architettoniche e una migliore connessione dell’aeroporto di Genova tramite la ferrovia con l’accesso ai due lati della stazione di Sestri Ponente Aeroporto e al nuovo punto di fermata Amt dei bus navetta per l’aeroporto.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane con la finitura dell’opera, l’installazione dell’illuminazione a led, l’installazione e attivazione degli ascensori. L’investimento da parte di di Rete Ferroviaria Italiana è 2,8 milioni di euro e si inserisce negli interventi attivati subito dopo il crollo di ponte Morandi per migliorare i collegamenti da e per Genova.

Ancora non c’è la data ufficiale dell’apertura da ma Rfi fanno sapere che i lavori saranno sicuramente finiti entro Pasqua. L’incognita di tipo soprattutto burocratico riguarderà i collaudo successivo all’installazione degli ascensori.