Sestri Levante, per la giornata mondiale del rene, visite nefrologiche gratuite

Genova. Il giorno 14 marzo il Reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Sestri Levante, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, effettuerà visite nefrologiche gratuite, controlli della PA ed esame urine, come screening per eventuali patologie renali e ricerca di fattori di rischio nefrologico.

Tali visite di screening e prestazioni, per un massimo di 12, sono gratuite e verranno effettuate il giorno 14 marzo 2019, al 5° piano dell’ospedale di Sestri Levante con il seguente orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

La prenotazione è obbligatoria e si effettua chiamando il numero 0185 488913. Si accettano le prenotazioni a partire dal giorno 11 marzo 2019 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 sino ad esaurimento posti.