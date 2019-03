Sestri Levante, aperto il bando Erp per il sostegno all’abitare

Genova. È aperta la procedura di bando ERP per l’anno 2019 relativa all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Sestri Levante a canone sociale, cioè inferiore a quello praticato a libero mercato.

Il bando rientra tra gli interventi promossi nell’ambito delle politiche abitative del Comune di Sestri Levante e va ad integrarsi con altre misure a sostegno dell’abitare come il bando per l’erogazione contributi ATO per il pagamento delle bollette dell’acqua potabile e le spese condominiali, il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle morosità incolpevoli e prevenzione degli sfratti, gli Alloggi di Inclusione Sociale e i lavori di riqualificazione urbana delle Casette Rosse.

Gli interventi di Casette Rosse vedono la realizzazione di 4 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Sociale che verranno assegnati attraverso uno specifico bando che includerà le indicazioni per assumere il ruolo di “custodi di quartiere” collegato all’assegnazione dell’alloggio.

Possono fare domanda di partecipazione al bando tutte le persone residenti nel Comune di Sestri Levante o nei comuni appartenenti al bacino di utenza O (Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Nè) o coloro i quali esercitano qui l’attività lavorativa esclusiva o principale.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Sestri Levante, disponibili presso:

– lo Sportello Unico dei Servizi alla Persona, di viale Dante 134 – piano terra – aperto il martedì dalle 8 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 12.

– l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), di piazza Matteotti 3 – piano terra – aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13, il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 8 alle 17 con orario continuato e il sabato dalle 8:30 alle 12.

I moduli possono anche essere reperiti sul sito www.comune.sestri-levante.ge.it/ufficio-casa

Per l’assistenza alla compilazione della domanda sarà attivo uno sportello presso l’Ufficio Casa di viale Dante 134 (primo piano), aperto il martedì giovedì dalle 9 alle 12.

Il limite ISEE dell’intero nucleo familiare che consente la partecipazione al bando è fissato a 17.000€. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a 20.000€. La situazione reddituale è quella relativa al redditi percepiti nell’anno 2017 e la situazione patrimoniale è riferita al 31 dicembre 2018.

La domanda, con applicata una marca da bollo da € 16,00, dovrà pervenire entro e non oltre le 12.00 del 19/04/2019: può essere consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza Matteotti 3 oppure spedita raccomandata A/R indirizzata a Comune di Sestri Levante, piazza Matteotti 3 – 16039 Sestri Levante (farà fede la data riportata dal timbro postale) o ancora inviata con PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it