Sestri, disattivato il semaforo di fronte al mercato del ferro in via Puccini

Genova. Continuano gli esperimenti per rendere più fluido il traffico a Sestri Ponente. Da ieri pomeriggio, su richiesta del Municipio, il Comune ha disattivato il semaforo all’altezza del mercato del ferro in via Puccini.

Da quando è stato attivato, l’impianto è ritenuto in parte responsabile dell’intasamento della via, che conta, compreso quello appena citato, quattro semafori.



Tenuto conto che, accanto all’attraversamento, esiste il sottopasso e gli ascensori per chi non può fare le scale sono funzionanti, proprio quel semaforo, il più recente, era il candidato più ovvio alla sperimentazione.

Occorrerà qualche giorno di assestamento per capire se l’intuizione, unita al completamento dei lavori del lotto 10, si è rivelata esatta, sperando che i pedoni non compiano azioni sconsiderate, attraversando ugualmente, per la fretta di dover prendere il treno.