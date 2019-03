Genova. Carvelli, Gjoka ed Akkari mettono la firma sul tredicesimo successo in campionato della Sestrese, ottenuta ai danni della Dianese & Golfo.

“E’ una vittoria importante – afferma il bomber verde stellato “Teddy” Akkari, non è stato facile venire a capo di una formazione tosta e quadrata come quella imperiese, ma questa Sestrese ha la qualità e gli attributi per andare lontano”.

“L’inopinata sconfitta del Taggia con il Vallescrivia ci permette di salire sul qaurto gradino della classifica, in piena zona play off, che cercheremo, con tutte le forze, di mantenere nelle restanti cinque giornate, a partire dalla gara di domenica prossima in casa della Voltrese“.