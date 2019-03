Genova. Il campionato di Serie D della pallavolo ligure maschile è giunto alla quindicesima giornata. In vetta al girone unico si è confermata la Sabazia Apm Terminals, che mantiene a distanza di due lunghezze la Spazio sport. I genovesi, poi, hanno tre punti di margine sulla Subaru Olympia. Due i posti in palio per la Serie C. Due o tre, invece, le società a rischio retrocessione, in base agli esiti dei campionati nazionali. Se la 3 Stelle villaggio Segesta sembra condannata, inchiodata a tre punti in quindici gare, Barbudos e Admo si equivalgono a 9 punti e coltivano speranze.

Domenica si sono scontrate proprio Sabazia e Barbudos. Gli albenganesi hanno ceduto di fronte alla prima della classe in soli tre set, come pronostica.

Sfida diretta, invece, alle spalle dei savonesi. A Genova è andato in scena il derby tra Spazio sport e Subaru: le due società erano appaiate e si giocavano una fetta di possibile promozione. Ha avuto la meglio la Spazio sport, che si è imposta per tre set a zero. La gara è stata più netta di quanto si potesse prevedere e consegna alla Spazio sport, che deve recuperare una gara, un vantaggio importante.

Più indietro, ormai quasi fuori dai giochi, il Cus Genova. Domenica sera i cussini hanno vinto per 3-0 in casa contro la Adpsm2013 Rapallo.

Importante vittoria nella zona bassa della classifica per la Admo. Il team di Lavagna in casa ha sconfitto per tre a zero la 3 Stelle villaggio Segesta. I tre punti hanno consentito l’aggancio sulla squadra di Albenga, aprendo alla sfida per la permanenza in Serie D.

Nella zona centrale della classifica, per concludere, due vittorie in trasferta. A Genova il Maremola volley si è imposto per tre set a uno sul Santa Sabina, lasciando solo il terzo set ai padroni di casa. A Imperia, infine, il Volley Primavera ha conquistato il primo set, cedendo poi i successivi tre e la gara alla Serrafrutta Alassio volley.

Appuntamento nel prossimo weekend per la sedicesima giornata. La Sabazia ospiterà il Cus Genova, mentre la Spazio sport sarà a Pietra Ligure contro il Maremola.