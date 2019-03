Sanremo. Il derby tra Unione Sanremo e Sestri Levante inizia a regalare emozioni già prima del fischio d’inizio con la spettacolare coreografia preparata dai ragazzi della Gradinata Nord.

Mister Lupo conferma Montanaro esterno di difesa e propone sulla destra Sadek al posto di Fiore. Molino parte dalla panchina, al suo posto dal primo minuto c’è Gagliardi.

Foto 3 di 7













Prima frazione avara di occasioni fino al 31° quando Scalzi prova la conclusione, Adornato la blocca in due tempi.

Dieci minuti più tardi l’episodio più significativo della gara. L’arbitro Tesi di Lucca concede un rigore per un fallo di mano di Videtta. Sul dischetto si presenta Pondaco ma un super Manis gli nega la gioia del gol.

Il primo tempo si chiude con un’occasione non concretizzata da Lo Bosco, sfera sul fondo.

Anche nella ripresa sono poche le emozioni. La gara si accende dal punto di vista agonistico, ma non si segnalano occasioni significative da ambo le parti.

Al 56’ è Scalzi a provare la conclusione dopo una bella combinazione Gagliardi-Sadek, mentre al 72° Molino si libera di un difensore ma la sua battuta a rete viene respinta.

L’ultima chance per il Sanremo arriva al 78° con Spinosa, ma il suo diagonale si spegne sul fondo.

“Abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo sul piano del fraseggio e dell’impostazione – ha dichiarato Alessandro Lupo, allenatore dell’Unione Sanremo -. In attacco è mancato qualcosa, siamo stati troppo leziosi e non abbiamo mai tirato in porta. Non è un dramma, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto anche perché nell’arco del campionato non è mai successo. Davanti ho giocatori che possono fare la differenza. Oggi non abbiamo giocato bene dalla trequarti in su, non è questione di moduli o di giocatori, ma è mancato quello. In onestà è un pareggio che loro non hanno rubato”.

“Manteniamo invariato il vantaggio sul Savona, ma con una partita in meno da giocare – ha aggiunto Giuseppe Fava, direttore generale dell’Unione Sanremo -. Oggi ho visto un ottimo primo tempo, abbiamo trovato l’ennesima terna arbitrale ‘infelice’ con un rigore contro e diversi fuorigioco inesistenti. Arriva la matematica promozione in Serie C per il Lecco e voglio fare i complimenti alla loro società e alla squadra che hanno meritato di vincere il campionato. Ai playoff ci aspettano partite toste, ma se riusciremo ad arrivare secondi avremo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico e con due risultati su tre a disposizione. Questo è il nostro obiettivo per fare meglio dell’anno scorso e per dare alla città la possibilità di discutere gli eventuali ripescaggi vista la confusione che c’è in Serie C”.

Il tabellino:

Unione Sanremo – Sestri Levante 0-0 (p.t. 0-0)

Unione Sanremo: 1 Manis, 15 Montanaro, 2 Giubilato, 5 Videtta, 24 Sadek, 16 Taddei, 26 Rotulo (17 Ciotoli), 8 Spinosa, 27 Scalzi (30 Acampora), 7 Gagliardi, 19 Lo Bosco (10 Molino)

A disposizione: 22 Morelli, 3 Anzaghi, 4 Bregliano, 6 Castaldo, 18 Carletti, 29 Guida

Allenatore: Alessandro Lupo

Sestri Levante: 1 Adornato, 2 Melli, 3 Raso, 4 Pane, 5 Mautone, 6 Bergamino, 7 Fasce (18 Bennati), 8 Bagnato (14 Serra Sanchez), 9 Croci, 10 Pondaco (15 Turano), 11 Buffo

A disposizione: 12 Confortini, 13 Molinari, 15 Turano, 16 Bonci, 17 Cusato, 19 Righetti, 20 Cuneo

Allenatore: Costanzo Celestini

Arbitro: Leonardo Tesi (Lucca)

Assistenti: Maurizio Patruno (Bari) e Stefano Barale (Torino)

Ammoniti: Gagliardi, Molino, Raso, Turano

Calci d’angolo: 2-5