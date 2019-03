Genova. Il girone B della Serie D di pallavolo femminile è giunto alla diciottesima giornata del campionato. A sei turni dal termine il Casarza Ligure può quasi festeggiare la promozione in Serie C, forte del +8 sulle inseguitrici.

Ancora una vittoria in questo weekend per la squadra di Fausto Valle. A cedere è stata la Palandobosco, superata nettamente in tre set dalle ragazze allenate da Fausto Valle.

Il secondo posto, a quota 38 punti, è equamente conteso tra Subaru Olympia volley e Podenzana volley. Entrambe le società hanno conquistato nel recente turno una vittoria. La Subaru, infatti ha superato 3-0 la Normac. Il Podenzana volley, invece, ha dovuto faticare maggiormente: il primo set è andato al Volley Genova e solo in seguito la squadra di Tresana si è fatta avanti e ha conquistato i tre punti.

Tie break. invece, nel derby genovese. La Hygenfresh e il Santa Sabina hanno duramente lottato per cinque set, provando entrambe a ottenere il vantaggio decisivo. Hanno prevalso le padrone di casa, ma la posta è stata divisa, con il team di Paolo Mandelli che cerca di avvicinarsi alle ospiti.

Ancora una sconfitta per la Elsel. Il team spezzino, che giace sul fondo della classifica della serie, è stato sconfitto in tre set dalla Serteco di Marco Trabucco e Tatiana Cafasso.

Nel prossimo weekend il Casarza volley riposerà. Per la Olympia e il Podenzana due trasferte complesse: in casa della Normac la prima, ospiti del Santa Sabina la seconda. La sfida per la Serie C prosegue.