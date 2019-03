Chiavari. Questa sera la Virtus Entella torna a giocare sul campo di casa per recuperare una partita che era in calendario per l’8ª giornata, ovvero a fine ottobre. I chiavaresi affrontano la Lucchese, squadra penultima in classifica a seguito delle penalizzazioni subite per inadempienze societarie.

La cronaca. Roberto Boscaglia schiera un 4-3-1-2 con Paroni; De Santis, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Ardizzone, Paolucci, Nizzetto; Urso; Caturano, Mancosu.

A disposizione ci sono Massolo, Cleur, Belli, Mota Carvalho, Petrovic, Baroni, Iocolano, Vianni, Di Cosmo, Migliorelli, De Rigo.

La Lucchese gioca con un 4-3-1-2 con Falcone; Lombardo, De Vito, Martinelli, Favale; Greselin, Mauri, Bernardini; Bortolussi; Sorrentino, De Feo.

Le riserve sono Aiolfi, Madrigali, Provenzano, Santovito, Di Nardo, Palmese, Strechie, Isufaj, Fazzi, Muratore, Zanini, Cipriani. In panchina siede Giovanni Langella, dato che Giancarlo Favarin è squalificato.

Arbitra Andrea Colombo della sezione di Como, assistito da Alessandro Salvatori e Marco Della Croce (Rimini). Le due squadre indossano le tradizionali divise da gioco: liguri con maglia a righe biancocelesti, calzoncini e calzettoni bianchi; ospiti con maglia a righe verticali rossonere, calzoncini e calzettoni neri.

La Lucchese batte il calcio d’inizio. Al 1° già un cartellino giallo: ne fa le spese Favale, per un fallo su Caturano. La punizione viene calciata da Nizzetto: sulla barriera.

Al 2° cross di De Santis, Caturano non riesce a trovare il tempo della deviazione davanti a Falcone.

Dopo lunghe fasi di studio, prive di azioni da rete, al 13° la Lucchese si spinge all’attacco e sblocca il risultato. Calcio di punizione: Lombardo con un potente tiro centra il palo, poi la palla rimbalza sulla schiena di Paroni ed entra in rete. Entella 0, Lucchese 1.