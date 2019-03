Chiavari. Sono tre i calciatori del girone A di Serie C che non potranno scendere in campo oggi.

Giulio Favale (Lucchese), Filippo Serena (Pontedera), Nicholas Pennington (Pistoiese) sono stati squalificati per una giornata.

Mirko Eramo (Virtus Entella) è stato fermato per un turno, già scontato contro la Lucchese.

Giornata di stop già scontata anche da Marco Giuseppe Nastati (Virtus Entella), squalificato per una gara con ammenda di 500 euro “perché, al termine della gara, rivolgeva ad un dirigente della squadra avversaria frasi offensive arrivando al contatto fisico senza conseguenze”.

Davide Vaira, dirigente della Robur Siena, è stato inibito fino al 2 aprile con ammenda di 500 euro, in quanto espulso “perché, al termine della gara, rivolgeva ad un collaboratore della squadra avversaria frasi offensive arrivando al contatto fisico senza conseguenze”.

Ammenda di 1.000 euro alla Carrarese “perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere nel loro settore, due petardi, senza conseguenze”.

Il Pisa è stato multato di 1.000 euro “perché propri sostenitori introducevano e accendevano numerosi fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze”.

La classifica marcatori dopo 32 giornate:

18 reti: Tavano (Carrarese)

13 reti: Mota Carvalho (Virtus Entella)

12 reti: Gliozzi (Robur Siena), Caccavallo (Carrarese)

11 reti: Morra (Pro Vercelli), Cacia (Novara), Martignago (Albissola)

10 reti: Le Noci (Pro Patria), Luperini (Pistoiese), Pesenti (Piacenza/Pisa)

9 reti: Ragatzu (Olbia), Brunori Sandri, Cutolo (Arezzo), Gucci (Pro Patria)

8 reti: Bunino (Juventus U23), Ceter (Olbia), De Luca (Alessandria), Guberti (Robur Siena), Rolando (Gozzano/Arezzo), Eusepi (Novara)

7 reti: Sanna (Arzachena), Maccarone, Piscopo (Carrarese), Ogunseye (Olbia)

6 reti: Aramu (Robur Siena), Ferrari (Piacenza), Moscardelli (Pisa), Tommasini, Pinzauti (Pontedera), Buglio (Arezzo), Cais (Albissola), Mavididi (Juventus U23), Bortolussi, Sorrentino, De Feo (Lucchese), Nolè (Pro Piacenza)

5 reti: Fanucchi (Pistoiese), Mastroianni (Pro Patria), Caturano, Mancosu, Eramo (Virtus Entella), Santini (Alessandria), Mannini (Pontedera), Marconi, Masucci (Pisa), Pereira (Juventus U23), Romero (Piacenza)

4 reti: Lombardo (Lucchese), Biasci (Carrarese), Kanis (Cuneo), Berra (Pro Vercelli), Corradi (Piacenza), Caponi (Pontedera), Nizzetto (Virtus Entella), Cianci (Robur Siena), Scardina (Pro Piacenza), Palazzolo, Messias (Gozzano), Rovini (Pistoiese)

3 reti: Libertazzi (Gozzano), Kastanos (Juventus U23), Russo (Robur Siena), Said, Gissi, Bobb, Defendi (Cuneo), Zanini, Provenzano (Lucchese), Gerbi (Pro Vercelli), Della Latta, Nicco (Piacenza), A. Gatto, Cecconi (Arzachena), Persano, Foglia (Arezzo), De Vitis, Di Quinzio (Pisa), Bianchi, Schiavi (Novara), El Kaouakibi (Pistoiese)

2 reti: Ruzzittu (Arzachena), Calcagni, Borri (Pontedera), Damonte, Cisco (Albissola), Serrotti, Sala (Arezzo), Iocolano, Diaw (Virtus Entella), Germano, Gladestony, L.D. Gatto, M. Gatto, Mammarella, Comi (Pro Vercelli), Rolfini, Gigli (Gozzano), D’Ambrosio, Fabbro, Gerli (Robur Siena), Santana (Pro Patria), Borello (Cuneo), Coralli, Valente, Ricci, Varone, Rosaia (Carrarese), Toure, Muratore, Mokulu, Zanimacchia (Juventus U23), Volpicelli (Pro Piacenza), Latte Lath Junior, Forte, Momentè (Pistoiese), Bertoncini, Troiani, Di Molfetta (Piacenza), De Vito, Isufaj, Bortolussi (Lucchese), Bellazzini, Sartore Perez, Chiarello (Alessandria), Peralta (Olbia)

1 rete: Raja, Balestrero, Sibilia, Nossa (Albissola), Basit, Burzigotti (Arezzo), Zappa, Beruatto, Di Pardo (Juventus U23), Addiego Mobilio, Bentivegna, Agyei (Carrarese), Bonacquisti, La Rosa, Pandolfi, Moi, Casini, Nuvoli (Arzachena), Gemignani, Gjura, Tentoni (Alessandria), Secondo, Emiliano, Tumminelli, Carletti (Gozzano), Vitiello, Cellini, Piu (Pistoiese), Zaro, Battistini, Disabato, Mora, Boffelli, Colombo (Pro Patria), Pellizzer, Chiosa, Belli, Icardi, Ardizzone, Paolucci (Virtus Entella), Sylla, Silva, Fedato, Barlocco, Sestu, Terrani, Nicco, Pergreffi, Porcari (Piacenza), Emmausso, Castellana, Caso, Tafa (Cuneo), Strechie, Gabbia, Madrigali (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi, Remedi (Pro Piacenza), Ropolo, Serena, Vettori, Benedetti (Pontedera), Comi, Tedeschi, Dentello Azzi, Vassallo, Crescenzi (Pro Vercelli), Cattaneo, Stoppa, Sansone, Bove, Ronaldo, Cinaglia, Buzzegoli, Visconti, Tartaglia (Novara), Vallocchia, Iotti, Senesi, Biancu, Maffei (Olbia), Vassallo, Arrigoni (Robur Siena), Zammarini, Gucher, Lisi, Brignani, Marconi, Minesso, Buschiazzo, Birindelli, Izzillo (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena), Brumat, Pergreffi (pro Pro Vercelli), Lombardoni (pro Lucchese), Pelagotti (pro Pro Patria), Rossini, Baldan (pro Virtus Entella), Busatto, Di Molfetta (pro Gozzano), Damonte (pro Pontedera), Corsinelli (pro Albissola), M. Rossi, Rigione (pro Cuneo), Masciangelo (pro Robur Siena), Milesi (pro Pisa), Mammarella (pro Novara), Burzigotti (pro Piacenza)