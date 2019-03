Serata di Champions League a Torino: Pro Recco contro Barceloneta

Recco. Mantenere alta l’attenzione, sfruttare l’entusiasmo post vittoria della Coppa Italia: questa sera la Pro Recco è attesa dal big match contro il Barceloneta campione di Spagna. Appuntamento alla piscina Monumentale di Torino, alle ore 20,30, per la terza tappa della Champions League itinerante, iniziativa che ha portato il club biancoceleste nella Hall of Fame della cultura sportiva istituita a Matera.

Biglietti esauriti già da giorni per un anticipo di final eight vitale, soprattutto, per gli spagnoli che dopo la sconfitta di Brescia vogliono avvicinarsi alla squadra allenata da Rudic, prima a punteggio pieno nel girone A.

“Ci aspetta un Barceloneta agguerrito – commenta Stefano Tempesti, tra i protagonisti della vittoria in casa del Barceloneta nel dicembre scorso -. Avranno voglia di riscatto e di mostrare che non c’è tutto il divario visto nella partita di andata, soprattutto nei primi due tempi: entrambe le squadre puntano a vincere la coppa. Si gioca a Torino, una piazza eccezionale che ha sempre risposto benissimo ai grandi appuntamenti della pallanuoto: è tutto esaurito da giorni e sono certo sarà un altro spettacolo. La Champions League itinerante è merito della visione illuminata e lungimirante del presidente Felugo che punta sempre ad alzare l’asticella del nostro brand per essere maggiormente appetibili al grande pubblico; Matera Capitale Europa della Cultura ha riconosciuto questo sforzo, economico ed organizzativo, e il premio ritirato lunedì ci riempie di orgoglio”.

“Siamo reduci da un bellissimo fine settimana che ci ha portato il primo titolo di stagione, la Coppa Italia, ma con la testa siamo già a venerdì: sarà una partita durissima, il Barceloneta arriverà a Torino per fare punti, ma noi siamo già concentrati. Loro hanno bisogno di questi punti, noi anche, quindi sarà sicuramente una battaglia – aggiunge Francesco Di Fulvio (nella foto) -. Essere paragonato a Perrone? Un grande onore, è uno dei giocatori più forti al mondo, metterò la mia voglia di fare e la mia grinta per compensare la sua esperienza”.

Prima del match la Pro Recco omaggerà con una targa l’indimenticabile figura di Mattia Aversa. Inoltre i bambini della Reale Mutua Torino ’81 Iren, dell’Aquatica e della Dinamica, sfileranno con le squadre durante la presentazione al pubblico.

Arbitreranno l’incontro Alexandrescu (Romania) e Stampalija (Croazia); delegato lo svizzero Racine.