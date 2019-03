Se i panini sono la vostra “droga” questo nel centro storico è il festival che fa per voi

Genova. 15 tipi di panino, specialissimi. 8 birre artigianali, vino e altre bevande. 4 giorni di goduria per il palato e una grafica che non può che attirare l’attenzione, così simile a quella di una nota serie tv. D’altronde, i panini, non sono una vera e propria droga?

Breaking Bread è il nome dell’iniziativa organizzata dal civ di Sarzano e Sant’Agostino per il periodo dal 4 al 7 aprile. Ogni giorno dalle 11e30 alle 23e30 in piazza Sarzano sarà una vera e propria festa del gusto.

Un festival interamente dedicato ai panini d’autore dove per autore si intende l’arte sopraffina di scegliere e abbinare ingredienti strettamente regionali cullati da due croccanti ali protettrici di pane. Dall’estremo Nord Italia ed Europa al caliente Sud Italia, un’escalation di sapore e proposte, il tutto annaffiato abbondantemente dai nostri sempiterni amici e partner di Kamun che proporranno ben 8 differenti tipologie di birre artigianali alla spina. Ma non è finita qui: visto che conosciamo i nostri palati, sarà possibile acquistare in loco i prodotti tipici che avrete assaggiato nel Vostro panino.