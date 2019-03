“Sciopero per il clima”, il 15 marzo anche a Genova la protesta lanciata da Greta Thunberg

Genova. Un movimento apartitico, che sta prendendo piede soprattutto tra i giovanissimi, anche perché ispirato a un’attivista – Greta Thunberg, svedese, diventata famosa in tutto al mondo a forza di presidiare quotidianamente il palazzo del governo a Stoccolma – che di anni ne ha 16. In Italia il movimento è presente in 54 città tra cui Genova.

E anche a Genova, la mattina di venerdì 15 marzo, contemporaneamente in tutto il mondo, si terrà una manifestazione per la mobilitazione internazionale. L’appuntamento sarà alle 9e30 in Piazza De Ferrari.

L’obiettivo è chiedere alle politiche mondiali un immediato e concreto impegno per l’emergenza climatica in corso nel nostro pianeta, ed è supportato dalla Comunità Scientifica mondiale, certificato dalla COP di Parigi e attuale priorità dell’Agenda 30.