Sciopero globale per il clima, il consiglio regionale ligure approva un ordine del giorno per la riduzione delle emissioni e il rilancio delle rinnovabili

Genova. Il Consiglio regionale ha approvato martedì all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta ad attivarsi presso il governo affinché vengano adottati interventi per ridurre le emissioni di anidride carbonica e, in particolare, misure per il rilancio delle energie rinnovabili e per il risparmio e l’efficienza energetica; per la rigenerazione urbana ed energetica degli edifici; per promuovere il riuso, il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture e dei territori; per favorire la riduzione del consumo di benzina e gasolio; per promuovere e rafforzare le strategie per la “green economy” e la transizione verso un’economia circolare.

Il documento, infine, impegna la giunta a perseguire tutte le azioni in linea con l’Agenda 2030 e i conseguenti programmi europei e nazionali volti a contenere i fattori che alterano il clima.

Il documento è collegato allo sciopero globale per il clima che domani in tutto il mondo porterà in piazza migliaia di persone per chiedere “un cambiamento prima della imminente catastrofe climatica”