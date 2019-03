Sciopero dei lavoratori del trasporto aereo, due Genova Roma e un Genova Parigi cancellati

Genova. causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto da alcune sigle sindacali (da Anpac e Apnav per piloti e assistenti di volo Alitalia), oggi, lunedì 25 marzo, possibili ripercussioni sull’operatività dei voli. Lo sciopero è programmato tra le ore 10:00 e le ore 14:00

Nella stessa fascia orario si fermano i lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.

Ecco i voli cancellati:

IN ARRIVO

AZ1388 per Roma delle 10.05 CANCELLATO

AZ1384 per Roma delle 11.25 CANCELLATO

AF1517 per Parigi partenza alle 14.50 (anzichè alle 12.30)

IN PARTENZA

AZ1397 da Roma CANCELLATO

AZ1383 da Roma CANCELLATO

AF1516 da Parigi arrivo alle 14.00 (anzichè alle 11.40)