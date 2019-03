Sciarborasca, Emanuele Vallarino: “Il pareggio di Rapallo rilancia le nostre ambizioni”

Cogoleto. Termina a reti inviolate (0-0) il big match tra Rapallo e Sciarborasca, squadre con le carte in regola per giocarsi sino all’ultimo l’ingresso nella griglia dei play off.

Il commento post gara è affidato al portiere (classe ’97) Emanuele Vallarino, che secondo gli addetti ai lavori, si sta imponendo come uno dei migliori estremi difensori del campionato.

“E’ stata una partita difficile, il Rapallo, nel primo tempo ci veniva a prendere “molto alti”, poi, logicamente, nei secondi quarantacinque minuti di gioco hanno mollato il ritmo, anche in considerazione del fatto che siamo cresciuti, provando a vincere la gara... ci sono state occasioni da una parte e dall’altra, tuttavia credo che il pareggio sia un risultato giusto“.

“Rapallo e Sciarborasca hanno dimostrato di essere due ottime squadre, meritando di lottare per posizioni importanti – conclude Vallarino – peccato che non sia arrivata la vittoria… Ora dobbiamo giocare le restanti partite cone se fossero delle finali per provare a raggiungere il sogno play off”.