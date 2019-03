Sanità, interrogazione di Garibaldi (Pd) sui 20 posti letto tagliati nella Asl 4

Genova. Sanità, il consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi attacca la giunta regionale. “La nuova riorganizzazione sanitaria dell’Asl 4 ha prodotto un altro grande risultato dopo lo svuotamento di metà ospedale di Sestri Levante. Venti posti letto in meno su tutto il territorio”.

Garibaldi conta 10 posti in meno di Ortopedia a Rapallo, 6 in meno sulle Chirurgie brevi nella nuova sede sempre di Rapallo e 4/6 posti in meno all’Urologia. “Non era un obiettivo facile ridurre i posti letto, visto che l’Ospedale di Sestri ha due piani vuoti, quello di Rapallo è sottoutilizzato e a Lavagna ha appena aperto una nuova palazzina di tre piani, tutta da riempire – ironizza il consigliere Dem – Invece gli spostamenti, raffazzonati e senza uno straccio di programmazione comprensibile, hanno portato a questa situazione”.

Il consigliere d’opposizione continua: “Ho raccolto queste preoccupazione espresse anche pubblicamente dai sindacati (e non solo) e per avere chiarezza ho presentato un’interrogazione urgente in Consiglio regionale. Sentiremo cosa dirà la Giunta. Questa riorganizzazione sanitaria continua a dimostrarsi confusa e piena di criticità, perché anche se la riduzione di posti letto è temporanea arriva in un momento molto delicato e cioè all’inizio della stagione turistica, che è anche quella con più accessi alla rete ospedaliera. Quindi questa riduzione si trasforma in un problema enorme per il territorio e per chi lo frequenta. Gestire una riorganizzazione con meno posti letto disponibili, poco personale e tanti dipendenti che stanno andando in pensione non è facile: si lavora tanto e si lavora male. E il rischio è che possano aumentare i tempi d’attesa per i pazienti”.