Genova. Distrutta da un incendio le cui cause sono ancora da chiarire la falegnameria Badano di San Quirico, una storica azienda della Valpolcevera.

Le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso. Ogni squadra disponibile del comando è stata inviata sul posto per estinguere le fiamme: trenta gli agenti impegnati. Uno di loro è rimasto intossicato ed è stato ricoverato in ospedale.

Interessato dalle fiamme tutto il primo piano e parte del piano inferiore dell’edificio, un grande magazzino dove vengono prodotti ripiani ma anche liste da parquet e mobili.

Oltre 2 autobotti da 8000 litri è stata inviata anche quella da 28000 litri d’acqua.