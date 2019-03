San Martino, perdita dal serbatoio del Chiappeto. Migliaia di litri d’acqua buttati via

Genova. Un continuo sgoccioalre, con migliaia di litri d’acqua andati persi nel bosco. Questa è la situazione che va avanti da diverse settimane presso la cisterna del Chiappeto, sulle alture di San Martino.

A segnalarlo i residenti della zona, che frequentano il bosco e i sentieri che corrono su crinale del monte, tra il Richelieu e il mare. Dai tubi di scarico, da almeno due mesi l’acqua esce ininterrottamente, disperdendosi tra alberi e macchia mediterranea.

Numerose le segnalazioni ai gestori dell’impianto, che già più volte in passato erano dovuti intervenire per aggiustare la valvola del troppo-pieno rimasta bloccata; nonostante l’allarme dei cittadini, ad oggi, non risultano interventi risolutivi.

Difficile quantificare “il danno” della dispersione della preziosa acqua, ma dopo le discussioni e le dichiarazioni di intenti degli ultimi giorni da parte di istituzioni varie, una situazione del genere pare veramente essere una beffa.