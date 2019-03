Genova. I vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Lagustena per l’incendio di un mezzo da lavoro.

Un furgone, infatti, ha preso fuoco mentre era parcheggiato. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero ad altri mezzi.

Non si registrano feriti, ma il furgone è andato completamente distrutto. Sono in corso i rilevi del caso per accertare le cause dell’incendio.