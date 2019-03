San Martino, fermato dai carabinieri ha le tasche piene di eroina: arrestato

Genova. Un marocchino di 54 anni, gravato di pregiudizi di polizia anche per reati inerenti gli stupefacenti, fermato per un controllo in via Mosso dalla pattuglia della stazione Carabinieri di San Martino, perquisito è stato trovato in possesso di 8 grammi circa di eroina.

La droga era suddivisa in 16 dosi, nascosti nella tasca del giubbotto, mentre ulteriori 7 grammi della stessa sostanza, erano occultati all’interno dei pantaloni, unitamente alla somma di 565 euro in contanti, provento dell’illecita attività, quindi sequestrati con la droga.

In mattinata sarà processato con rito direttissimo.