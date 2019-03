San Fruttuoso, lampade e mixer da palco “smaltiti” in bidoni normali. Furgone sequestrato e tre denunce

Genova. I carabinieri di San Fruttuoso ha denunciato a piede libero tre persone, la scorsa notte, per abbandono di rifiuti speciali.

I tre uomini, di cui due incensurati, sono stati sorpresi mentre scaricavano dal furgone intestato ad un quarto uomo 56 scatole contenenti lampade professionali e un mixer per la gestione delle luci, per conferirle all’interno di bidoni per l’indefferenziata collocati a Pianderlino.

Il furgone è stato sequestrato, come anche il contenuto delle scatole, che sarà quindi smaltito secondo la normativa.