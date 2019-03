Sampdoria, voci su Luciano Vietto e Alessandro Bastoni

Genova. L’idea che possano davvero concretizzarsi le voci, sempre più insistenti, che vorrebbero Gianluca Vialli come punto di riferimento di un fondo interessato all’acquisto della Sampdoria, non possono che far sognare i “vecchi” tifosi blucerchiati, che vedono nell’ex bomber dello scudetto “un faro” in grado di portare il vascello blucerchiato a solcare di nuovo i mari europei…

Meglio comunque non parlare troppo e continuare a sognare… lasciando spazio alle notizie di mercato, alla vigilia del match con il Sassuolo.

Riemerge di nuovo il nome dell’attaccante argentino, “Lucky Luciano” Vietto, di proprietà dell’Atletico Madrid, che sta portando a termine il prestito al Fulham e che viene di nuovo dato nei pensieri della Sampdoria.

Samp che sarebbe interessata anche ad Alessandro Bastoni, il giovane centrale difensivo (scuola Atalanta), che in questo campionato gioca nel Parma, in prestito dall’Inter.

Quanto alle news “in uscita”, la Bild scrive che il Fortuna Dusseldorf avrebbe deciso di esercitare il diritto di riscatto di David Kownacki, mentre da Londra riferiscono che il Tottenham continua a monitorare Joachim Andersen (fresco della prima convocazione con la nazionale danese) oggetto peraltro dei desiderata del duo meneghino, Inter e Milan, oltre che del Paris Saint-Germain.